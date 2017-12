Dit weekend: kans op sneeuw

Gaan we een witte kerstmaand tegemoet? Onze weervrouw Harma Boer verwacht dat de eerste sneeuw deze december aankomend weekend valt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het 1 of 2 graden Celsius, en is er kans op sneeuw en natte sneeuw. Hetzelfde geldt voor de zaterdag en zondag. In de nacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en kunnen er zomaar witte vlokken neerdalen.

Witte wereld

'In de ochtend is de kans op een witte wereld het grootst', zegt Harma. 'Maar verwacht geen dik pak sneeuw van centimeters hoor', verduidelijkt de weervrouw meteen. 'Het is nog heel pril.'

Toch hoeven liefhebbers van sneeuw niet per se te treuren. 'Volgende week worden de nachten kouder. Dán wordt het echt interessant.'

