Lopend Vuur: Vissen horen niet in een kom

Een akkefietje rond een vissenkom op een basisschool in het Noord-Brabantse Budel. Leerlingen van groep 4 hadden daar een vissenkom met een goudvis in de klas.

Tot de Stichting Vissenbescherming ingreep.

Volgens de Vissenbescherming heeft een goudvis een zwemruimte van tien keer zijn lengte nodig, zo valt te lezen in het Algemeen Dagblad. En dus zou minimaal een aquarium nodig zijn, in plaats van een vissenkom.

Maar vissen zitten natuurlijk niet alleen op scholen in vissenkommen. Allerlei mensen hebben een vissenkom thuis staan. Hoog tijd om de mening van Groningers over deze kwestie te peilen. Wat vind jij?

