ABN AMRO in Stadskanaal sluit de deuren

Het kantoor van ABN AMRO aan het Raadhuisplein in Stadskanaal sluit op 23 februari volgend jaar.

Volgens de bank is het een gevolg van de groeiende behoefte om digitaal bankzaken te regelen. De geldautomaat voor stortingen en opnames blijft wel staan.

Al jaren een afname

De helft van de klanten komt helemaal niet meer naar de bank, de andere helft brengt nog maar één keer per jaar een bezoek. Directeur Personal Banking Klaas Ariaans: 'Wij zien al jaren het bezoek aan kantoren teruglopen, omdat onze klanten hun bankzaken steeds meer regelen waar en wanneer het hen uitkomt.'

Medewerkers van de vestiging in Stadskanaal zullen in andere ABN AMRO-kantoren in de buurt aan de slag gaan.

