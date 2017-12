Wiebes in gesprek met actievoerders: 'U heeft mij iets te vertellen. Vertel!'

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken werd woensdagochtend tijdens zijn bezoek aan de stad Groningen voor het provinciehuis opgewacht door actievoerders van de Groninger Bodem Beweging (GBB).

Ze kregen stuk voor stuk een hand van de minister, voordat hij het gesprek met ze aanging. 'Zo, u heeft mij iets te vertellen. Vertel!'

'Het gaat al vijf jaar fout'

Martin Ettema zette namens de GBB nogmaals uiteen dat het wil dat de NAM op afstand geplaatst wordt bij de afwikkeling van bevingsschade. 'Het gaat nu al vijf jaar fout.'

'Ik kijk naar de toekomst'

'Ik kom hier niet om naar het verleden te kijken, maar naar de toekomst', aldus Wiebes.

'We moeten er helder over zijn dat de NAM op afstand moet, de overheden moeten verantwoordelijkheden overnemen. We hebben er allemaal een rol in. Hoe de leefbaarheid in de regio gewaarborgd kan worden, bespreek ik met de mensen hier in het provinciehuis. Dat kan Den Haag niet doen. Maar ik ben het met u eens dat de overheid daar een grotere rol in moet spelen.'

Lopend

Wiebes verraste de actievoerders tijdens zijn aankomst bij het provinciehuis in Stad niet alleen door de manier waarop hij met ze in gesprek ging. 'Ze veerden op bij elke luxe wagen die kwam aanrijden. Maar hij verscheen ineens lopend, van achter de Martinikerk', zegt verslaggever Sven Jach, die het bezoek van Wiebes volgt.

Programma

Wiebes praat eerst met commissaris van de Koning René Paas, later met de maatschappelijke organisaties en hij sluit af met een gesprek met de burgemeesters van de twaalf gasgemeenten en het provinciebestuur. Het meerjarenplan van de Nationaal Coördinator Groningen en het nieuwe schadeprotocol staan op de agenda.

Jach: 'De insteek is: hoe gaan we de versterkingsoperatie samen met de regio in goede banen leiden.'

