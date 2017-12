Roe van Sinterklaas voor fracties gemeenteraad Oldambt

(Foto: Gerard Gaasendam/ Groningen in Beeld)

Een verrassing voor de fracties van de gemeente Oldambt dinsdagochtend: zij kregen een roe van Sinterklaas.

Het pakket is naast de roe voorzien van een kaartje met een tekst over de Booneschanskerbrug bij Bad Nieuweschans. D66-fractievoorzitter Johnny de Vos Twitterde woensdagochtend over zijn 'cadeau':

Punt van discussie

De brug vormt al jaren een punt van discussie in de raad, die afgelopen zomer besloot om de vermeend onveilige brug te sluiten. De brug stamt uit 1951.

Op dit moment kunnen auto's en trekkers niet over de brug en dat leidde bij omwonenden tot ophef.

