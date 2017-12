Chauffeur dollemansrit wil dat schietende agenten vervolgd worden

Een 18-jarige man uit Arnhem stapt naar het gerechtshof, omdat hij wil dat twee politieagenten die op hem hebben geschoten strafrechtelijk worden vervolgd. De man werd in Appingedam opgepakt, na een wilde achtervolging.

Dat zegt zijn advocaat Romando Neijndorff tegen RTV Drenthe. De man reed in Rolde in op een politiewagen, waarna de agenten schoten.

Twee politieagenten wilden de man in de nacht van 31 mei aanhouden, omdat hij in een gestolen BMW reed. Toen een van de agenten het bijrijdersportier van de auto opentrok, gaf de Arnhemmer gas en reed keihard achteruit. Beide agenten konden net op tijd wegspringen en openden daarna het vuur. Ze schoten acht keer.



Spullen voor een plofkraak

De man kon toch vluchten en na een achtervolging in Appingedam werd hij opgepakt. Daar bleek dat hij spullen in zijn auto had om een plofkraak te kunnen plegen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de jonge Arnhemmer onder andere van een poging tot doodslag op de agenten en het voorbereiden van een plofkraak. De man zegt dat hij in paniek raakte toen een van de agenten 'Stop of ik schiet!' riep. Per ongeluk zette hij zijn auto toen in de achteruit. Hij raakte niet de agenten, maar wel hun auto.



Auto zes keer geraakt

Dat ze daarna ook daadwerkelijk op de BMW hebben geschoten noemt Nijendorff 'ongeoorloofd en excessief geweld'. 'Daarbij hebben ze de kans op de dood of ernstige verwonding van mijn cliënt op de koop toegenomen', zegt de advocaat. Zijn auto werd zes keer geraakt, maar hij zelf bleef ongedeerd.



Noodweer?

Volgens het OM handelden de agenten uit noodweer: ze konden geen kant op. De Rijksrecherche heeft het schietincident onderzocht en het OM concludeert dat de agenten adequaat hebben gehandeld. Daarom worden ze niet vervolgd. Nijendorff vindt dat niet terecht.

'Wij denken dat ze hebben geschoten toen mijn cliënt alweer vooruit reed. De kogelinslagen zitten linksachter in de auto, terwijl de ene agent bij het achteruitrijden nog aan de rechterkant stond en de andere agent snel hun dienstauto indook.'

Toen de Arnhemmer weer vooruit reed, was er volgens de advocaat geen sprake meer van noodweer en hadden de twee niet meer mogen schieten. Daarom wil hij dat de twee strafrechtelijk worden vervolgd.



Hof moet beslissen

Nijendorff heeft daarvoor een procedure aangespannen bij het hof in Den Haag. Dat beslist of het Openbaar Ministerie de agenten alsnog moet gaan vervolgen. Wanneer de zitting plaatsvindt, is nog niet bekend.



Elektronisch toezicht

De 18-jarige man is inmiddels onder strenge voorwaarden naar huis. Dat besliste de rechtbank in Assen vorige week. De rechtbank bepaalde dat de man ook elektronisch toezicht krijgt, zodat kan worden gecontroleerd waar de man is. Ondertussen loopt het onderzoek in de zaak nog. De rechtszaak tegen de Arnhemmer wordt 20 maart inhoudelijk behandeld.

