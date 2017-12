Wiebes: 'De NAM gaat er helemaal tussenuit'

De NAM krijgt geen vinger in de pap in de schadeafhandeling, de versterking van huizen, de visie op Groningen en de hoogte van de gaswinning. Dat heeft minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken & Klimaat de lokale bestuurders verzekerd.

Wiebes is woensdag in Groningen voor een bestuurlijk overleg met de provincie en de twaalf aardbevingsgemeenten. Voorafgaand aan dat overleg zat hij ook met het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB) om tafel.

NAM er uit

'De NAM overal tussenin helpt niet, ik denk dat de NAM zelf ook wel weet dat het hen ook niet helpt', zegt Wiebes. 'De NAM moet uit de schadeafhandeling. De NAM moet uit de versterking. De NAM moet uit de vaststelling van het winningsniveau.'

De minister gaat met die uitspraak verder dan de tekst in het regeerakkoord. Daar staat dat de NAM 'op afstand komt te staan'. Zelf zegt Wiebes daarover dat dit zijn 'uitleg van het regeerakkoord' is.

'Fijn dat de minister het regeerakkoord net zo leest als wij', reageert commissaris van de Koning Rene Paas. 'Voor ons is het belangrijk dat individuele Groningers niet in gevecht met de NAM hoeven. Daar hebben we lang op aangedrongen.'

'We zijn het eens over waar het heen moet', zegt Paas. 'Op die route zullen we ongetwijfeld nog wel wat uitvechten, maar de richting is duidelijk.'

Helemaal tussenuit

De belangenorganisaties zijn blij met de woorden van Wiebes. 'De minister heeft gezegd dat de NAM er helemaal tussenuit gaat', zegt Derwin Schorren van de GBB. 'Dus uit de schades, uit de versterking, uit de regiovisie en uit het meebepalen over het winningsniveau. Dat klinkt goed.'

'Het viel even stil'

Ook Susan Top van het Gasberaad is blij verrast met de uitspraak van Wiebes. 'Het viel gewoon even stil in de kamer', zegt zij. 'Ik dacht even: heb ik het wel goed gehoord? Dus ik heb het nog een keer gevraagd, maar hij meende het echt. Ik had niet verwacht dat hij zo ver zou gaan.'

Schadeprotocol

Het schadeprotocol bij bevingsschade stond woensdag ook hoog op de agenda. Wiebes zegt dat hij er naar streeft om in januari een volledig protocol te hebben.

'We zijn het er over eens dat het schadeprotocol met grote vaart gereed moet komen', aldus de minister. 'We komen niet verder als dat niet in orde is. We vinden dat het er in januari moet liggen. Niemand durft een garantie te geven, maar we moeten er wel het uiterste aan doen.'

