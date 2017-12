Daar is-ie eindelijk: winkeliersvereniging voor Herestraat

'Iedereen denkt: 'Dat hele Groningen is goed georganiseerd', aldus Eric Bos van de Groningen City Club. Maar een winkeliersvereniging voor de Herestraat ontbrak nog.

Daar komt nu verandering in, want ook de bekendste winkelstraat van Groningen heeft er sinds dinsdag een.

Initiatiefneemster voor de vereniging is Joke Fokkema, bedrijfsleidster van kledingzaak Expresso. Volgens haar kan de Herestraat een stuk aantrekkelijker voor het winkelend publiek.

Vanuit het hoofdkantoor

Je zou verwachten dat het in zo'n drukke winkelstraat goed georganiseerd is. 'Maar dat is juist niet zo, want in de Herestraat zitten veel ketens en die worden vaak vanaf het hoofdkantoor aangestuurd', legt Bos uit. 'Maar we willen graag dat winkeliers samenwerken om mooie dingen te organiseren.' Daarom slaan ondernemers nu de handen ineen.

Verbouwingen

'We hebben een hele hoop verbouwingen gehad in de straat en daar hebben we de hele zomer last van gehad. De straat ziet er nu weer wat ruimer uit maar het is erg kaal en dus dacht ik: 'Wat gaan we met deze straat doen?', vertelt Fokkema.

Samen met Bos bedacht ze daarom een plan. 'Ik ben ook iemand van een keten, maar het gaat mij toch aan dat er zoveel mogelijk bezoekers naar deze straat komen', zegt Fokkema.

Enthousiasme

Wat Bos en Fokkema willen bereiken, is samenwerking tussen de grote ketens. 'Ik heb heel wat mensen bij elkaar getrommeld en het blijkt dat veel mensen uit ketens ook erg geïnteresseerd en enthousiast zijn', aldus Fokkema.

Kunst, bloembakken of bomen

Om de straat mooier te maken heeft Fokkema al wat ideeën: 'Je kunt kunst tussen de winkels hangen, bloembakken of bomen plaatsen...'

'Het is niet mijn bedoeling om er allemaal leuke keitjes neer te leggen', benadrukt de bedrijfsleidster. 'Want dan zitten we straks weer in een verbouwing. Maar ik denk dat er best veel ideeën zijn waar we wel iets mee kunnen, om de straat leuker te maken.'

Ook op de Vismarkt

De Herestraat is niet de enige straat met een nieuwe vereniging. Met steun van de Groningen City Club is eveneens de Ondernemersvereniging Vismarkt Zuidzijde opgericht, voor de kant waar onder andere Huize Maas en Laif & Nuver zitten.

