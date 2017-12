Lichtjesavond in Midwolde voor overleden kinderen

Elke tweede zondag van december om zeven uur 's avonds worden over de hele wereld overleden kinderen herdacht door het aansteken van kaarsen. Komende zondag wordt ook in Midwolde bij Leek zo'n lichtjesavond gehouden.

Dat gebeurt in de middeleeuwse kerk en op de naastgelegen begraafplaats. Het is voor het eerst dat hier zo'n herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt.



24 uur lang

Het initiatief voor de bijeenkomst is van Aline de Graaf, Coby Kuiper en Marjo Többen. 'Lichtjesavond bestaat sinds 1997. Om zeven uur 's avonds worden overal kaarsen aangestoken. Daardoor branden wereldwijd vierentwintig uur lang kaarsen', vertelt De Graaf.

'Avond om troost te bieden'

'De bijeenkomst is voor iedereen die een overleden kind wil herdenken. Dat kunnen de ouders zijn, broers en zussen, opa's en oma's, maar ook vrienden of buren. Iedereen is welkom. Ook mensen die niet in de gemeente Leek wonen. Het is een avond om elkaar troost te bieden.'

'Plaats voor rouw'

De Graaf heeft zelf een kind verloren en krijgt er in haar werk als uitvaartverzorger ook mee te maken. 'Jaren geleden werd verdriet over het overlijden van kinderen vaak weggestopt. Er werd niet of nauwelijks over gesproken. Gelukkig is dat veranderd en is er nu wel plaats voor rouw, herinnering en herdenking.'

Sfeervolle kerk

De inloop voor de bijeenkomst in de kerk van Midwolde begint zondag om 18:30 uur. Het programma begint om 19:00 uur. De Graaf: 'Het is een sfeervolle kerk en ook de begraafplaats is bijzonder. Een uitstekende locatie om de eerste lichtjesavond te houden.'