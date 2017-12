Ongelukken op A7 en A28 schering en inslag, maar hoe komt dat?

Het is een bijna dagelijks terugkerend probleem. Je werkdag in Stad zit erop en je wilt naar huis. Voor fietsers niet zo'n probleem, maar met de auto is dat een ander verhaal.

Op de A7 en A28 staat het de laatste weken regelmatig vast door tal van ongelukken.

De grote vraag is: vinden er de laatste tijd meer ongelukken plaats dan voorheen? Jos Vrieling, verkeerspsycholoog bij Arcadis, wijt de ongelukken en de daaruit voortvloeiende files aan de aantrekkende economie in combinatie met het slechte weer.

Slecht weer

'Door de aantrekkende economie gaan meer mensen aan het werk en hebben ze meer te besteden. Daardoor is het automatisch drukker op de wegen', legt Vrieling uit. Het slechte weer is volgens hem ook debet aan de ongelukken. 'Weggebruikers worden verrast, waardoor er meer gevraagd wordt van je remreactie. Als je even niet oplet, is een ongeluk zo gebeurd.'

Vrieling noemt de A28 ter hoogte van Haren en Zuidlaren als plekken waar extra oplettendheid gewenst is. 'Daar komen twee wegen bijeen en wordt het drukker op de weg. Dat geldt ook op de A7 ter hoogte van Roden en Leek. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.'

Weet waar je aan toe bent

Uit een file wegrijden is prettig, maar de file helemaal ontwijken is nóg beter. 'Als je als weggebruiker weet waar je aan toe bent, scheelt dat een boel ergernis. Zelf raadpleeg ik altijd snel het laatste verkeersnieuws via internet en de radio', tipt Vrieling, die zelf in Hoogkerk woont.

P+R

En als er toch een file staat? 'Ik heb al regelmatig van de P+R bij Hoogkerk gebruikgemaakt', verklapt de verkeerspsycholoog. 'Ik werk in Amersfoort en daarvoor moet ik ruim anderhalf uur in de auto zitten. De bussen op de P+R rijden iedere acht minuten naar het station en in de trein kan ik alvast aan het werk. in de auto was dat verloren tijd geweest', klinkt het optimistisch.

'Instellen op extreem weer'

De eerste serieuze sneeuwvlokken moeten nog vallen in Stad en Ommeland, maar Vrieling denkt niet dat de situatie op de weg met zulke weersomstandigheden plotseling rampzaliger wordt dan anders. 'Op extreem weer stellen mensen zich anders in. Maar ik heb helaas niet de illusie dat de ongelukken de komende tijd helemaal ophouden. Opletten blijft het devies!'

