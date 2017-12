Politie en burgemeesters in Noorden strijden voor behoud 300 agenten

De politie Noord-Nederland legt zich niet zomaar neer bij het verlies van driehonderd agenten aan andere delen van het land.

Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen.

Vijf jaar geleden is bij de invoering van de nationale politie afgesproken hoeveel agenten iedere regio krijgt. Noord-Nederland heeft er op dit moment driehonderd meer dan toen is bepaald. Het zijn er nu zo'n 4400; het mogen er 4100 zijn. De komende jaren moet dat aantal worden afgebouwd, maar dat wil het Noorden niet.

'Niet gelijk morgen'

'Het is niet zo dat er per morgen gelijk driehonderd mensen naar andere delen van het land moeten', zegt Den Oudsten. 'Het wordt langzaam opgebouwd en we gaan kijken op welke manier we dat kunnen keren.'

Argumenten

De kans dat het Noorden de driehonderd agenten houdt is niet heel groot; andere regio's zitten onder het afgesproken aantal agenten. Zij hebben recht op meer capaciteit. Toch wil Den Oudsten samen met de andere burgemeesters in het Noorden en de politie argumenten op een rij zetten om de minister te kunnen overtuigen.

Tekort aan rechercheurs

Belangrijk argument is voor Den Oudsten dat de wereld in vijf jaar tijd is veranderd. De politie spoort tegenwoordig meer criminaliteit op en er zijn daarom ook agenten nodig om alles af te handelen. Nu al is er een tekort aan rechercheurs.

'De omstandigheden zijn veranderd. Daarom zeg ik: laten we rustig kijken op welke manier we goede argumenten kunnen opbouwen om de sterkte hier zo goed mogelijk op peil te houden.'

