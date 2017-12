Deel dit artikel:











Man die oude vrouw drogeerde en naaktfoto's maakte blijft tbs'er (Foto: Pisa Seventy Three/Flicrk/Creative Commons)

Een 58-jarige man die in 1994 werd veroordeeld, omdat hij in Roden een 79-jarige vrouw drogeerde en naaktfoto's van haar maakte, is nog niet van zijn tbs af.

De officier van justitie wil dat die met een jaar wordt verlengd. Ook wil de officier dat de reclassering een nieuw maatregelrapport opstelt met het oog op een beëindiging van de tbs-status van de man. Hij woont inmiddels onder begeleiding zelfstandig in het Westerkwartier. Hij heeft werk en een vriendin. Slaapmiddel in de thee De man kreeg 23 jaar geleden in Assen een half jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij deed tijdens een bezoek een slaapmiddel in de thee van de 79-jarige. Nadat de vrouw in slaap viel ontkleedde hij haar en maakte foto's van haar. Voor een vergelijkbaar vergrijp werd de man eerder al eens tot tien maanden cel veroordeeld. Granny porno De tbs-maatregel werd in 2004 en 2012 al eens voorwaardelijk beëindigd. In de afgelopen jaren vonden er echter verschillende incidenten plaats waardoor de maatregel weer werd hervat, zo bleek tijdens de zitting. Zo was de man een moment spoorloos en bleek hij bij een controle van zijn computer op pornosites te hebben gezocht op 'granny porno'. Controles Sommige begeleiders vinden beëindiging zo langzamerhand wel een logische stap. De Van Mesdagkliniek, waar de man wordt begeleid, voelt daar nog niets voor. Onder meer omdat dan de onverwachte controles ook wegvallen. De kliniek ziet liever een proefverlof en dat de tbs met een jaar wordt verlengd. De rechtbank in Assen doet op 20 december uitspraak.