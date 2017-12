Nieuw patiëntendossier UMCG: 'De rekening kan later komen'

Nu de eerste kruitdampen zijn opgetrokken, laat het UMCG weten tevreden te zijn met de invoer van het nieuwe elektronische patiëntendossier.

'Het is enorm wennen en het levert soms frustratie op als je iets zoekt, maar we hebben er vertrouwen in dat we op termijn de vruchten van dit systeem plukken', zegt KNO-arts Bernard van der Laan. Hij is ook voorzitter van de stuurgroep die betrokken is bij de invoering van het nieuwe patiëntendossier.

Rekening later

Zoals verwacht kunnen de wachtlijsten wat langer zijn dan normaal. Ook kan het voorkomen dat de rekening van de verleende zorg later bij de patiënt of zorgverzekeraar terechtkomt.

Vertraging tot langer dan een jaar

Die vertraging kan oplopen tot langer dan een jaar. Het is voor het UMCG niet nieuw dat rekeningen wat later verstuurd worden. 'We verlenen complexe zorg, waarbij verschillende specialismen betrokken zijn. Daardoor komt de rekening soms wat later', legt Van der Laan uit.

Betrokken partijen op de hoogte

Nu het ziekenhuis over is gegaan naar het nieuwe systeem wordt het nog wat complexer. 'We hebben deze ervaring meegenomen uit andere ziekenhuizen, die dit systeem al hanteren. We hebben alle betrokken partijen uitgebreid op de hoogte gebracht van deze mogelijke vertraging', zegt Van der Laan.

Lees ook:

- Aftellen in het UMCG

- UMCG viert 'klein feestje' na overstap op nieuw patiëntendossier

- Nieuw patiëntendossier in het UMCG: 'Het oude systeem leek op spaghetti'