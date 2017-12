Politiechef: 'Soms geen aangifte opnemen maar helpen'

De politie moet ervoor durven kiezen om geen aangifte op te nemen. Soms is een slachtoffer meer gebaat bij hulp van de politie dan bij onderzoek.

Dat zegt districtschef Monique Pennings van de politie Noord-Nederland. Ze sluit zich aan bij een experiment dat de afgelopen maanden is gedaan door negen basisteams in Nederland. Pennings zou het liefst zien dat de politie Noord-Nederland de werkwijze omarmt. 'Als het aan mij ligt gaan we hier heel snel mee van start.'

Vanguard-methode

Het idee achter de zogenoemde Vanguard-methode is dat mensen die aangifte doen lang niet altijd echt politie-onderzoek nodig hebben. Pennings noemt het voorbeeld van een burenruzie waarbij de één de heg van de ander heeft vernield. 'Als wij die aangifte opnemen is die burenruzie niet beslecht. Het kan zelfs zijn dat de ruzie erdoor verergert. Je zou meer moeten kijken: wat wilt u dat wij voor u doen.' In dit geval zou het bemiddeling van de wijkagent kunnen zijn.

Volgens Pennings kost het weliswaar meer tijd om uit te vogelen wat iemand nodig heeft, maar scheelt het uiteindelijk tijd. 'Als je aan de voorkant energie steekt in navragen wat de burger wil, scheelt het aan het einde aan opsporingsonderzoek.'