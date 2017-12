Raad hakt twee maanden later knoop door over Molenberg

Begin volgend jaar komt er meer duidelijkheid over de toekomst van theater en congrescentrum De Molenberg in Delfzijl. Het gemeentebestuur wilde aanvankelijk nog in december hierover praten met de raad, maar dat blijkt te vroeg.

De gemeente heeft drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor renovatie van De Molenberg. Het is echter nog niet duidelijk wat er precies met dat geld gaat gebeuren.

Versterking

Op dit moment loopt nog een bouwkundig onderzoek naar de staat van het pand. Ook wordt gekeken of er aardbevingsschade is.

Het is de bedoeling dat De Molenberg een cultuurhuis wordt waar ook stichting IVAK en de bibliotheek in komen. Daarnaast kunnen ook andere culturele instellingen een plek krijgen in het vernieuwde gebouw.

Eén keer goed

Directeur Daniël Wever vindt het niet erg dat er pas over twee maanden duidelijkheid komt over de toekomst van het theater. 'Haast maken is niet goed, je kunt het maar één keer goed doen. Het gaat om belangrijke keuzes.'

Volgens Wever draait het theater ondanks de ietwat verouderde staat nog steeds goed: 'De voorstellingen lopen uitstekend. Een aantal shows is uitverkocht en de meeste zitten goed vol. We hebben de begroting al gehaald, dus daar zijn we heel blij mee.'

Zoals het nu lijkt, kan de raad in februari een knoop doorhakken over de verbouwing van De Molenberg.

Lees ook:

- Nog dit jaar duidelijkheid over toekomst De Molenberg

- Gemeente laat opnieuw onderzoek doen naar De Molenberg

- Gemeente: De Molenberg heeft geen achterstallig onderhoud