'Ook de diertjes in feestmaand december extra verwennen'

Els Jans uit Wildervank roept op om ervoor te zorgen dat ook de dieren in feestmaand december wat lekkers krijgen. 'Voor de mensen wordt al heel veel gedaan. Ik maak mij liever sterk voor de dieren.'

Jans zamelt al een tijd eten voor dieren in, dat vervolgens terecht komt bij cliënten van de Veendammer voedselbank.

'Ik doe het echt voor de dieren'

'Ik doe het echt voor de dieren, zodat zij ook wat extra's krijgen. Voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank is het heel fijn dat ze hun diertjes met de feestdagen ook kunnen verwennen.'

Jans werkt zelf niet voor de voedselbank. 'Ik zamel dierenvoer in op eigen initiatief, maar het is voor de voedselbank in Veendam. De mensen die ervan afhankelijk zijn, zijn er erg blij mee.'

'Winkelkarren vol'

Ze staat af en toe op een zaterdag in een winkel in Veendam om in te zamelen. 'En daar wordt echt heel veel aan gegeven. Winkelkarren vol haal ik op. Dat is echt super.'

'We hopen dat mensen in de feestmaand december ook aan de dieren willen denken.'

