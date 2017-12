Voorwaardelijke taakstraf na vechtpartij: 'Voor mijn leven getekend'

Een man (22) uit Roden is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur voor zijn aandeel tijdens een grote vechtpartij tijdens een stapavond in zijn dorp.

Hoewel de man de eerste klap uitdeelde, krijgt hij een lagere straf dan de andere daders. Dit heeft te maken met de verwonding op zijn gezicht die de man tijdens het incident opliep.

De Rodenaar is de laatste verdachte van de grote vechtpartij die voor de rechtbank moest verschijnen. Zijn vrienden kregen eerder taakstraffen tot 30 uur opgelegd. De man kwam tijdens een stapavond in februari 2015 terug van de wc toen hij 'per ongeluk tegen iemand opbeukte.' Toen het slachtoffer daarop reageerde, sloeg de 22-jarige man hem met zijn vuist in het gezicht.

Glasincident

Wat er vervolgens is gebeurd, is nog onduidelijk. Een glas werd kapot geslagen en kwam in het gezicht van de Rodenaar terecht. Dit incident wordt in januari door de rechter behandeld. Hevig bloedend stond de man buiten op de ambulance te wachten, toen de al eerder mishandelde man naar buiten kwam om zijn fiets te pakken. Buiten ontstond vervolgens een grote vechtpartij.

Litteken

'Aan het glasincident binnen hield de Rodenaar een groot litteken in zijn gezicht over. 'Ik ben voor mijn leven getekend', zei hij daarover in de rechtbank. Voor zijn aandeel in de vechtpartij kreeg de man daarom een voorwaardelijke taakstraf opgelegd met een proeftijd van een jaar. Voorwaardelijk, omdat de rechter vindt dat de man genoeg gestraft is.