'We weten het niet honderd procent zeker. Maar we hebben gegoogeld en hebben niet iets kunnen vinden wat hier op lijkt.' Volgens het Stadse raadslid Diederik van der Meide wordt de Zeeheldenbuurt de eerste vuurwerkvrije wijk van Nederland.

'Je ziet dat het maatschappelijk debat over vuurwerk toeneemt', verklaart de PvdA'er de reden voor zijn initiatief. 'Het lijkt fiftyfifty te zijn. De helft van de mensen vindt het wel leuk, de andere helft vindt het niks.'

'We gaan het niet afdwingen'

Het idee voor een vuurwerkvrije wijk vloeit voort uit het aanwijzen van vuurwerkvrije zones door de gemeente. In tegenstelling tot een afsteekverbod in deze zones mag er in de Zeeheldenbuurt rond Oud en Nieuw gewoon vuurwerk worden afgestoken zonder dat daar een straf op staat. 'We gaan het niet afdwingen, het is echt een samenwerking met de buurt.'

Hapje, drankje, vuurpijltje

'Er is één plek in de wijk bij een vijver waar wél vuurwerk afgestoken mag worden', zegt Van der Meide. 'Daar kun je een drankje krijgen en er gaan een paar vuurpijlen de lucht in. Dat is om 23 uur.'

In de dagen voorafgaand aan het aftellen naar 2018 is het ideaalbeeld dat buurtbewoners elkaar aanspreken op het afsteken van vuurwerk door de gehele wijk. Met als boodschap: 'Weet je wat, we doen dit gezellig met z'n allen op dat punt in de wijk.'