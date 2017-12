Ondernemer over brand Talen: 'Provincie heeft als toezichthouder gefaald'

De ondernemers die rondom het afvalbedrijf A. Talen in Stadskanaal gevestigd zijn, zeggen als gevolg van de brand een forse schadepost te hebben. De schade bij één ondernemer loopt in elk geval in de tonnen.

Een van de bedrijven die getroffen is, is HC-94, een groothandel in nette bedrijfskleding en kostuums voor de zakelijke markt.

Volgens mede-eigenaar Ben van Rieke van het bedrijf wordt er al langere tijd geklaagd. 'Minstens een half jaar tot een jaar, maar we horen niets. '

'De afvalbult groeide en groeide'

Van Rieke stelt dat er niets met die klachten is gedaan. 'De provincie heeft als toezichthouder gefaald', stelt hij. 'Wij hebben dit zien aankomen: de afvalbult groeide en groeide maar en we hebben wekelijks geklaagd bij de Omgevingsdienst en de provincie over de situatie.'

Naast HC-94 liet Gezinus Stotefalk van computerbedrijf G-Com vorige week aan RTV Noord weten ook getroffen te zijn. Van Rieke stelt dat de schadepost voor HC-94 enorm is.

'We hebben de boel moeten ontruimen, dat kost ons tienduizenden euro's. We zijn zelf op zoek gegaan naar panden in de regio. De brand is vorige week maandag begonnen. Toen vrijdag de wind ging draaien, zijn we nog harder de boel gaan ontruimen en hebben we trailers ingehuurd om de kleding af te voeren. Om hoeveel kledingstukken het gaat? Nou, ik schat duizenden.'

Woede

De woede van de ondernemers richt zich op de provincie Groningen en Omgevingsdienst Groningen, die in hun ogen nalatig is geweest in het houden van toezicht en handhaving. 'Je kon op je klompen aanvoelen dat dit fout ging.' De brandweer schatte eerder in dat de afvalbult is gegroeid tot zo'n 30 meter.

PVV-Statenlid Dennis Ram kaartte de kwestie woensdagavond in de commissie aan. 'Welke rol hebben de provincie en de Omgevingsdienst hierin gespeeld? Waarom is de provincie er niet strakker op gaan zitten? Er is een ondernemer (doelend op HC-94, red) die voor ruim 250.000 euro aan schade heeft.'

'Nieuwe verordening nodig'

Gedeputeerde Nienke Homan stelt in een reactie dat de provincie niet de middelen had om in te grijpen en afvalbedrijf A. Talen tot stoppen te dwingen. 'Het is heel vervelend dat we als provincie niet het instrument hebben om te handhaven op de hoogte van de bult. Er is niks aan te doen, daarvoor is er een nieuwe verordening nodig.'