Noord Vandaag: Vrouw Holland zwaait na twintig jaar af

De Groningse cabaretgroep Vrouw Holland stopt ermee. Pianist Reinout Douma en de cabaretières Gabriëlle Glasbeek, Marieke Klooster en Karin Noeken, staan in mei volgend jaar voor het laatst op de planken.

'We hebben het twintig jaar lang met ongelooflijk veel plezier gedaan en vonden dat we op het hoogtepunt moesten stoppen', zegt Klooster (Vanaf: 03:29). Dat en meer in Noord Vandaag.

Verder in Noord Vandaag

- Minister Wiebes bracht woensdag een bezoek aan Groningen en deed daar meteen enkele flinke uitspraken. 'Als we het hebben over de schadeafhandeling, moet de NAM daar tussenuit.' (Vanaf 01:02)

- Het 'seksbos' op de grens van de gemeenten Oldambt en Pekela drijft omwonenden tot wanhoop: 'Je wilt gewoon dat je kind frank en vrij naar school kan fietsen.' (Vanaf 01:36)

- Ambtenaren van de gemeente Haren blijken zich toch te hebben voorbereid op een fusie met de gemeente Groningen en Ten Boer. 'Dit is gewoon normaal met elkaar omgaan en dat moet kunnen.' (Vanaf 10:24)

- De Sint is weer vertrokken en dus bereiden we ons voor op Kerst. Horecagelegenheid DOT in Stad pakt het groots aan. 'Er hangen vrijdag ongeveer 1000 lampjes!' (Vanaf 11.00)

