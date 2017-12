Oud-FC Groningen-speler John de Wolf keert terug naar Groningen. Op 17 januari komt hij als ouderenambassadeur naar Stad om werkzoekenden van rond de vijftig een hart onder de riem te steken.

Werkloze vijftigplussers

Dat gebeurt op het Old School Event waar de afstand voor werkloze vijftigplussers uit Stad en Ommeland tot de arbeidsmarkt wordt verkleind.

Robuuste verdediger

John de Wolf speelde tussen 1985 en 1989 112 duels in het shirt van Groningen. Hij maakte daarin vijf doelpunten. Daarna ging de robuuste verdediger met de lange manen naar Feijenoord.

Affiniteit met techniek en bouw

Aanleiding voor het evenement zijn de groeiende personeelstekorten in techniek en bouw en tegelijkertijd het groeiend aantal vijftigplussers dat thuis zit. Deze groep kan tijdens de bijeenkomst in contact komen met werkgevers uit deze sectoren om alsnog een baan te krijgen. Voorwaarde is dat de kandidaten wel enige affiniteit met techniek en bouw hebben.

Het Old School Event vindt plaats in het gebouw van Prima Personeel aan de Hooghoudstraat in Groningen. Inmiddels hebben zich al vijftig mensen aangemeld.