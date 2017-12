Lycurgus verliest met 3-0 van Duren

Abiant Lycurgus heeft de eerste wedstrijd in de CEV Cup verloren. Powervolleys uit Duren was woensdag in eigen huis met 3-0 te sterk.

In Duren was het team van coach Arjan Taaij bij vlagen volkomen kansloos tegen de Duitsers, de nummer vier in de Bundesliga. Alleen in de eerste set (25-23) waren er kansen voor de Groningers. In de slotfase sloeg Stijn van Schie een bal verkeerd, terwijl hij daarvoor juist ongrijpbaar was.

Spirit

Na het verlies in de tweede set (25-18) leek de spirit verdwenen bij Lycurgus. In de openingsfase van de derde set ging er veel mis: bal in het blok, een slechte stop, in een tactische bal getuind en een complete misser bij een smash. Het was de wedstrijd in een notendop en Lycurgus slaagde er niet in het tij te keren. De Duitsers wonnen de set uiteindelijk redelijk eenvoudig met 25-19.

De return is op donderdag 21 december.