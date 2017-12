Deel dit artikel:











LIVE: cruciaal Europees duel Donar (gesloten) (Foto: RTV Noord)

Woensdagavond is het alles of niets voor Donar. De Groningers spelen in MartiniPlaza tegen Antwerpen. De winnaar van dit duel plaatst zich voor de volgende ronde van de Europe Cup.

Beide ploegen hebben acht punten uit vijf duels. De winnaar speelt, net als het Franse Le Portel, verder in de tweede poulefase van de Europe Cup. Dan wachten opnieuw zes Europese wedstrijden. De wedstrijd begint woensdagavond om 19.30 uur en is te volgen via de livestream van RTV Noord. Het commentaar wordt verzorgd door verslaggever Karel-Jan Buurke en oud-Donar-speler Hein Gerd Triemstra.