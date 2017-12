Inwoners Finsterwolde dichtend in opstand tegen zonnepark

'Laura, laat je niet voor de kar spannen.' Dat heeft ZUN Finnewold, de actiegroep in Finsterwolde, op een groot doek geschilderd. Inwoners komen woensdagavond in opstand tegen de plannen van een zonnepark van in totaal zo'n vijftien hectare.

Het doek is gericht aan wethouder Laura Broekhuizen.

Protest in dichtvorm

Karin Folkerts is voorzitter bij ZUN. Zij kijkt, mochten de plannen realiteit worden, uit op het zonnepark. De zonnepanelen gaan volgens de plannen zo'n twee meter hoog worden. Folkerts heeft het protest in dichtvorm verwoord: 'Hoe kan positieve energie zich zo negatief ontladen? Misschien behoort Laura (Broekhuizen, red) tot een van de kwaden. Er is tenslotte een draagvlakpeiling gedaan, maar de uitslag werd vakkundig in een la gedaan.'

'Mooiste zonnepark van Nederland'

F&S Solar Holding B.V. is het bedrijf dat het zonnepark graag ziet komen. Ivanka Meuleman is mede-eigenaar van het bedrijf. Zij noemt het zonnepark 'het mooiste van Nederland.' Daarnaast zegt zij dat in dit plan goed is geluisterd naar de omwonenden.'

ZUN is het daar niet mee eens. Opnieuw in dichtvorm: 'Draagvlak, nee dat is er onder de omwonenden niet. Deze rijm is echt geen gein. Straks bevindt zich aan de Siemonsstraat een waar industrieterrein!'