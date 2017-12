Contract stadsbouwmeester wordt met drie jaar verlengd

Jeroen de Willigen blijft tot 2021 stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. Zijn contract liep ten einde, maar het gemeentebestuur is tevreden over het functioneren en verlengt daarom zijn arbeidscontract.

Wethouder Roeland van der Schaaf laat weten dat De Willigen een positieve rol levert aan de welstandsbeoordeling. Die beoordeling is in het leven geroepen toen de stadsbouwmeester drie jaar geleden in dienst werd genomen.

Tot die tijd werkte de gemeente met een welstandscommissie. Het is nu de stadsbouwmeester die die nieuwe gebouwen toetst aan de omgeving.

