Donar bekert verder in Europe Cup na thriller tegen Antwerpen

De basketballers van Donar hebben de tweede poulefase van de Europe Cup bereikt. Dit betekent nog zes Europese wedstrijden voor de formatie van coach Erik Braal. In een bloedstollend duel werd Antwerpen Giants in een uitverkocht Martiniplaza na verlenging met 84-82 verslagen.

Spanning

Veel spannender had Donar het niet kunnen maken. In een gelijkopgaand duel gingen beide ploegen tot het uiterste om de overwinning binnen te slepen. Na de reguliere speeltijd stond het 72-72 in een kolkend Martiniplaza.

Stuivertje wisselen

Ook in de verlenging bleef het stuivertje wisselen. Na een 77-78 voor de Belgen zorgde Brandyn Curry, na een belangrijke rebound van Arvin Slagter, opnieuw voor een voorsprong voor Donar. Toen Slagter hier een driepunter overheen schoot leek het gespeeld: 82-78. Giants gaf niet op en kwam door minder verdedigen van de Groningers terug tot 82-82.

Beslissende score

De beslissende score kwam op naam van Drago Pasalic, die een tip-in verzilverde: 84-82. Antwerpen had nog vijftien seconden om weer op gelijke hoogte te komen, maar uitblinker aan Giants kant Paris Lee miste zijn schot en zo bleef Donar een tweede verlenging bespaard. Voor een uitzinnig thuispubliek vierde de selectie van Donar vervolgens de Groningse zege.

Topscorer en programma

Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met zeventien punten. Evan Bruinsma was goed voor vijftien punten. Voor Donar staat aanstaande zaterdag 9 december de toppper tegen Leiden alweer op het programma. Later meer over het speelschema van de Groningers in de Europe Cup.

