Raad Stad ziet 'De Kreken' zitten, maar ontsluiting baart nog zorgen

'Smullen met een hoofdletter S', zo noemt collegepartij D66 de plannen voor de nieuwe woonwijk op het Suikerfabriekterrein. Ook de andere politieke partijen in Groningen zien de plannen met veel vertrouwen tegemoet, maar zorgen zijn er ook. Want hoe komen de toekomstige bewoners op een goede manier de wijk in en uit?

'Het terrein ligt geografisch prachtig, maar er liggen nog een paar forse opgaven om de ontsluiting van de woonwijk te regelen', zegt Max Blom (VVD). Een raadsmeerderheid kan zich vinden in de woorden van de VVD.

Wegen aanleggen

Ook het gemeentebestuur is van mening dat de infrastructuur rondom het terrein flink aangepakt moet worden. Eerst wordt er een fietspad aangelegd, een fietspad richting het stadscentrum. Daarna wordt er gekeken naar autowegen. De nog aan te leggen fiets- en autowegen gaan zowel richting Hoogkerk als richting de stad.

Fietsbrug of fietstunnel?

Fietsers zouden moeten bijvoorbeeld ook het spoor passeren. Vraag is of ze dat gaan doen via een fietstunnel of een fietsbrug. Duidelijkheid is er nog niet. Het college gaat onderzoeken wat de beste optie is. De ChristenUnie zet grote vraagtekens bij de komst van een fietstunnel.

'Een tunnel onder het spoor door, ik vind het bijzonder', laat Inge Jongman (CU) weten. 'In Vinkhuizen doen we onze best om tunnels weg te halen omdat ze onveilig zijn. Hier gaan we ze weer aanleggen? We moeten daar wel goed over na denken.'

4000 woningen

Het gehele Suikerfabriekterrein kan in totaal vierduizend woningen tegemoet zien. De wijk De Kreken zal de eerste wijk zijn van het terrein. Vanaf 2020 wordt daar gestart met de bouw van 550 woningen. Het voorterrein van zal pas vanaf 2030 in beeld komen voor woningbouw. Tot die tijd is er op die plek ruimte voor tijdelijke bedrijven.

Eerder bouwen dan 2030

Rob Lamers (CDA) ziet de ontwikkeling van woningbouw op het voorterrein graag eerder van de grond komen dan in 2030. 'Het is wel jammer dat er tot die tijd niks gebeurt. Het zou mooi zijn als dat in een versnelling zou komen.'

Of de woningbouw op het voorterrein eerder van de grond komt dan in 2030 is nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat er met de bouw van De Kreken vanaf 2020 wordt gestart.

