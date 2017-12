'Sluiting van verloskunde onacceptabel'

Het provinciebestuur van Drenthe noemt de tijdelijke sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen onacceptabel.

De provincie noemt het in een verklaring 'van groot belang voor de inwoners van Drenthe dat voor iedereen goede zorg toegankelijk is'.

Zwangere vrouwen uit Emmen en omstreken zijn vanaf maandag voor hun bevalling aangewezen op het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal en het Bethesda in Hoogeveen. Zorggroep Treant kampt met een nijpend tekort aan kinderartsen. De drie resterende kinderartsen in Emmen kunnen het werk niet aan en hebben zich ziek gemeld.

