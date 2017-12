Fusie Westerwijs en Penta weer stap dichterbij

In de gemeenteraad van Leek tekent zich een meerderheid af voor de fusie van de openbare basisonderwijsorganisatie Westerwijs met het christelijke Penta Primair.

Dat bleek woensdagavond tijdens de commissievergadering. Partij van de Arbeid, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks stemmen in met de fusie. Het CDA wil de fusie eerst nog in de fractie bespreken.



Samenwerkingsscholen

Westerwijs en Penta Primair willen per 1 januari 2018 samengaan om onder meer het verdwijnen van scholen door krimp te voorkomen. Door de fusie wordt de oprichting van zogeheten samenwerkingsscholen gemakkelijker.

Westerwijs heeft dertien basisscholen in de gemeenten Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn. Penta Primair heeft 22 scholen in de vier Westerkwartiergemeenten. Samen hebben beide organisaties acht zogeheten informele samenwerkingsscholen.



Rechtszaak

Vooral de PvdA sprak zijn verontwaardiging uit over de claim van 1,1 miljoen euro die Penta Primair heeft ingediend omdat het te weinig geld ontvangen zou hebben van de gemeente Leek. Penta Primair en de gemeente zijn daarover in een rechtszaak verwikkeld. Toch is die claim voor de sociaaldemocraten geen reden om tegen een fusie te zijn.

In de raadsvergadering van 20 december neemt de raad van Leek een besluit over de fusie. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft al ingestemd met de fusie. De raden van Marum en Grootegast moeten deze maand nog een besluit nemen.

