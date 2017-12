Deel dit artikel:











Marumer bezorgt Feyenoord zege in Champions League Jerry St. Juste, hier namens SC Heerenveen, in duel met Danny Hoesen (Foto: JK Beeld)

De uit Marum afkomstige Jerry St. Juste heeft Feyenoord in de laatste wedstrijd van de Rotterdammers in de Champions League aan de overwinning geholpen tegen Napoli. Bij een 1-1 tussenstand was het St. Juste die in blessuretijd een corner achter Napoli-doelman Reina kopte.

Terugknokken In de Kuip knokte Feyenoord zich knap terug in de wedstrijd want al in de tweede minuut was het Zielinski die de Italianen op voorsprong schoot. In de 33e minuut scoorde Nicolai Jorgensen de gelijkmaker. Doelpunt St. Juste Tien minuten voor tijd kreeg Tonny Vilhena zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Een punt leek het hoogste haalbare voor de Rotterdammers totdat St. Juste in de blessuretijd toesloeg. Anderhalf miljoen euro Dankzij de zege krijgt Feyenoord anderhalf miljoen euro op hun bankrekening gestort. Het Europese avontuur van de rood-witten zit er nu wel op. Napoli gaat verder in de Europa League. Lees ook: - 'Feyenoordaanwinst Jerry St. Juste was altijd een Ajacied'