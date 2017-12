Leek kan optreden tegen verpauperde panden

Een meerderheid van de gemeenteraad van Leek heeft woensdagavond de zogeheten excessenregeling vastgesteld. De oppositie bestaande uit de VVD, ChristenUnie en D'66 stemde tegen.

Doorn in het oog

De excessenregeling geeft de gemeente meer armslag om op te treden tegen eigenaren van verwaarloosde panden. De gemeente Leek telt negen verpauperde panden die de gemeente een doorn in het oog zijn. Vier staan er in Tolbert, drie in Zevenhuizen, één in Midwolde en één in Leek. De gemeente heeft de eigenaren gesommeerd hun panden op te knappen, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

Valse hoop

Volgens de oppositie is de excessenregeling onnodig onder meer omdat het de buren valse hoop geeft dat de panden spoedig worden opgeknapt.

Lees ook:

- Oppositie Leek: 'Geef inwoners geen valse hoop!'

- 'Koop die panden op, dan kun je ze slopen'

- Leek is klaar met verloederde panden