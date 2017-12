Welke ploegen treft Donar in de tweede ronde van de Europe Cup?

Door de sensationele zege van Donar tegen Antwerpen hebben de Groningers zich geplaatst voor de tweede ronde van de Europe Cup. Hierin komt Donar tegenstanders uit Cyprus, Roemenië en opnieuw België tegen.

Groep L

De ploeg van coach Erik Braal begint de strijd in groep L op woensdag 20 december. Dan is in Roemenië U-BT Cluj Napoca de tegenstander. De Roemenen wonnen in de eerste ronde hun groep. De eerste thuiswedstrijd in MartiniPlaza staat voor woensdag 10 januari 2018 gepland. Dan komt het Cypriotische Keravnos op bezoek in Groningen

Derde opeenvolgende thuiswedstrijd

Een week later, op woensdag 17 januari, is het Belgische Belfius Mons-Hainaut in MartiniPlaza de tegenstander. Op 24 januari volgt de derde opeenvolgende thuiswedstrijd, de return tegen U-BT Cluj Napoca.

Laatste duels groepsfase

Donar besluit deze groepsfase met twee uitwedstrijden. Op 31 januari is Keravnos de tegenstander, een week later op 7 februari besluiten de Groningers deze groepsfase met de return tegen het Belgische Belfius Mons-Hainaut. De beste twee ploegen plaatsen zich voor de achtste finales.

Lees ook:

- Donar bekert verder in Europe Cup na thriller tegen Antwerpen