Veganistische supermarkt in Stad is failliet

Veganistische supermarkt Vegansuper aan de Nieuwe Ebbingestraat in de stad Groningen is failliet.

Dat maakte de eigenaar bekend op Facebook. Mogelijk gaan de deuren vrijdag en zaterdag nog even open, om de laatste voorraad te verkopen.

Alleen plantaardig

In oktober 2016 vestigde de winkel zich in het pand, waar voorheen een postkantoor zat. Bij de veganistische supermarkt waren alleen plantaardige levensmiddelen te koop. Het was de eerste in zijn soort in Noord-Nederland.

