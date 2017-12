Rondje Groningen: Iris (15) vliegt over Egyptische golven

Elke doordeweekse dag zetten we de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland op rij in Rondje Groningen. Vandaag:

1) Balletje hooghouden

Freestylevoetballer Tom Vegter heeft na Ludovit Reis opnieuw een speler van FC Groningen 'getest'. Hoe staat het met de hooghoudskills van Yoell van Nieff?

2) Een sjaal tegen de kou

Wie het koud heeft in Winsum, heeft wellicht iets aan onderstaande hartverwarmede actie:

3) Wakeboardtalent

Veendam heeft er weer een prijswinnaar bij. In Egypte werd middelbare schoolleerlinge Iris van Suchtelen tweede tijdens een wakeboardkampioenschap:

4) Nice uitzicht

Wielrenner Bauke Mollema traint met uitzicht:

5) #Hansinoranje

Hans Hateboer, voormalig FC Groningen-verdediger, speelt tegenwoordig in Italië. En daar presteert hij goed. Reden voor Groninger statistiekenman Michiel Jongsma om een campagne voor Hateboer op te starten:

Ondertussen moet Hateboer donderdagavond eerst weer aantreden in Europa. Met een bekende gast op de tribune.

6) Marumer geniet na van Champions League

Jerry St. Juste uit Marum kopte Feyenoord gisteren naar de overwinning in de Champoins League. Dat gebeurde tegen Napoli in de blessuretijd. Op Instagram genoot hij vandaag nog even na:

Bekijk hier de goal:



7)

Welke stad is belangrijker voor Nederland.. Groningen of Amsterdam?

Volgens de hoofdstedelijke krant Parool is Amsterdam onmisbaar voor de Nederlandse welvaart. Maar de stad-Groninger wethouder Roeland van der Schaaf denkt daar anders over.



8) Hoe moet die uitkijktoren nou heten?

De nieuwe uitkijktoren in de Onlanden mocht je vanaf vandaag beklimmen. Maar het gevaarte heeft nog geen naam. Weet jij iets?



9) Zo zien de nieuwe incheckpalen van Arriva eruit

De incheckpalen van Arriva op stations Groningen zijn langzaam. Maar als het goed is komen er dit voorjaar nieuwe snelle paaltjes voor in de plaats. Nijmegen heeft ze nu al gekregen.



