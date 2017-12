Deel dit artikel:











Rabobankfiliaal in Paddepoel verdwijnt (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Het kantoor van de Rabobank aan de Dierenriemstraat in de wijk Paddepoel in Stad, sluit per 1 januari 2018.

Dat staat in een brief, die klanten van de bank hebben ontvangen. Volgens de Rabobank is de sluiting een gevolg van de digitalisering. De reguliere automaten blijven wel in gebruik. Klanten kunnen daar zoals gewoonlijk geld storten en opnemen. 'Het personeel gaat in andere vestigingen aan de slag', zegt woordvoerder Astrid Wind. Lees ook: - ABN AMRO in Stadskanaal sluit de deuren

