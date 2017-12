Groninger Museum wil 'uniek' schilderij Abel Tasman naar Stad halen

Het Groninger Museum probeert het enige bekende portret van ontdekkingsreiziger Abel Tasman uit Lutjegast naar Stad te halen. Dat hangt momenteel in het Australian Museum in Sydney.

Donderdagmorgen stapte een delegatie van de gemeente Grootegast in Eelde op het vliegtuig, voor een bezoek aan Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Tasman ontdekte het later naar hem vernoemde Tasmanië 375 jaar geleden en dat wordt gevierd.

Het gezelschap kreeg van directeur Andreas Blühm een envelop met bruikleenaanvraag mee, voor het Australian Museum en de National Library. 'We hebben goede hoop dat we het schilderij volgend jaar juni in het Groninger Museum kunnen laten zien', zegt Blühm.

'Hier kent nauwelijks iemand het'

'We gaan er een hele muur voor vrijmaken in de zaal waar onze beroemde Groningers hangen. Daar krijgt hij dan een ereplaats, voor ongeveer een half jaar tot driekwart jaar. Het hangt daar in Australië, hier kent nauwelijks iemand het schilderij.'

Het portret is geschilderd door Jacob Gerritsz.

'Ongelooflijk'

De delegatie die op het vliegtuig stapte staat onder leiding van burgemeester Ard van der Tuuk. 'Wij stappen gewoon hier op vliegveld Eelde in en staan over een uur of 36 in Tasmanië. Abel Tasman is een jaar onderweg geweest om daar te komen, in heel barre omstandigheden. Ongelooflijk.'

