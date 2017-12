Docu over Docent van het Jaar: 'Het heeft mijn leven veranderd'

Vorig jaar werd Hanzehogeschooldocente Loes Damhof uitgeroepen tot 'Docent van het Jaar'. De titel en prijs hadden een grote impact. 'Het heeft mijn baan en mijn leven veranderd.'

De titel komt met een prijs van 50.000 euro. Die mocht Damhof gebruiken voor een zelfgekozen onderwijsproject. De making-of hiervan werd vastgelegd in een documentaire, die donderdagmiddag in première gaat.

'Jeetje, het is echt'

'Tijdens het filmen was ik er niet echt mee bezig', blikt de docente terug. 'Maar nu die film af is, denk ik: jeetje, het is echt.'

De film laat volgens Damhof zien wat er gebeurt als je een docent met passie de vrije hand geeft. 'Al besef ik mij ook heel goed dat het lang niet altijd kan.'

Toekomstscenario's

De prijs die ze won, kwam volgens haar precies op het juiste moment. 'Een maand eerder volgde ik, als docent '21st Century Skills', een cursus van de UNESCO. Dat ging over hoe we studenten voorbereiden op verandering. Hoe leer je met toekomstscenario's om te gaan met het heden.'

Dat sluit precies aan op het vakgebied van Damhof. 'Ik geef lessen in vaardigheden die studenten in de toekomst nodig hebben. Heel veel beroepen veranderen continu. Welke vaardigheden heb je dan nodig? Niet alleen digitale vaardigheden, maar ook ethiek: Hoe ga je om met verandering, hoe communiceer je?'

Parijs

De cursus die Damhof volgde, wilde ze graag delen met haar studenten. Maar daar was geen geld voor. 'Toen kwam die prijs. Ik was al enorm verrast toen ik genomineerd werd, en toen won ik ook nog. Het duurde wel even voor ik van de schrik was bekomen.'

Damhof pakte vrijwel direct het vliegtuig naar Parijs, om met de mensen van de UNESCO-cursus te overleggen. 'Uiteindelijk ben ik zelf, met enkele mensen, opgeleid door hen. Daarna heb ik aan de Hanzehogeschool een masterprogramma opgezet met als thema: Hoe ga je om met de toekomst?'

Ommezwaai

Het programma werd goed ontvangen, vertelt Damhof. 'Het College van Bestuur heeft zelfs geld beschikbaar gesteld om het project voort te zetten.'

De prijs betekende wel een ommezwaai voor Damhof. 'Er komen daardoor heel veel kansen en privileges maar ook wat verplichtingen op je af. Begin dit jaar is er weliswaar een nieuwe docent van het jaar gekozen, maar dat betekent niet dat ik terugging naar mijn oude leventje.'

Impact

Sterker nog, het nieuwe masterprogramma is bijna een voltijdbaan geworden. 'De prijs heeft mijn baan en leven heel erg veranderd.'

Die impact is ook wat voornamelijk te zien is in de documentaire. 'En niet alleen wat het met mij deed, maar ook wat er voor mijn collega's en studenten veranderd is.'

Lees ook:

- Docent van het jaar leert studenten de toekomst lezen

- Groningse Loes Damhof verkozen tot Docent van het Jaar

- Is de Groningse Loes Damhof de beste docent van Nederland?