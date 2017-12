Zo ziet de verbouwing van zwembad De Papiermolen eruit

De verbouwing van openluchtzwembad De Papiermolen in de stad Groningen is in volle gang. 'Het is een flink stuk werk', zegt projectleider Hilvert Doornkamp.

'Van drie baden moet de bodem eruit. Dat is niet niks. En in een vijftig meter-bad zit best een stukje beton.'

Rijksmonument

Het zwembad opende in 1955 en werd ontworpen door architect Jacobus Koolhaas. Het is een rijksmonument en daar moeten de bouwvakkers rekening mee houden. 'We mogen niks weghalen en moeten alles in de oorspronkelijke staat terugbrengen', vertelt Doornkamp.

Wat er dan zoal gebeurt? 'Alle wanden worden gecontroleerd, eventuele beschadigingen gerepareerd. Er komt een nieuwe coating op. De tribune wordt verwijderd en hersteld en komt in originele staat terug. En de zwembadinstallatie wordt volledig vernieuwd.'

Afgedekt

Drie van de zes baden kunnen na de verbouwing afgedekt worden, zodat het water minder snel afkoelt. En dat bespaart energie. En het verwarmingssysteem gaat gebruik maken van 'riothermie'. Bij die techniek wordt warmte uit het riool benut voor de opwarming van het zwemwater.

Kosten

Volgend zwemseizoen is het bad door de verbouwing dicht, de heropening is in 2019. In totaal kost de renovatie zo'n drie miljoen euro.

