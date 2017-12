'Voldoende vertrouwen' tussen burgemeester Galama en raad

Burgemeester Baukje Galama en de gemeenteraad van Stadskanaal zeggen weer met elkaar door één deur te kunnen. Een korte persverklaring moet wat betreft de burgemeester en de fractievoorzitters een einde maken aan de ophef.

'De afgelopen twee weken hebben er goede gesprekken plaatsgevonden', zeggen beide partijen in de verklaring. 'Daarbij is openhartig en met wederzijds respect gesproken.' Beide partijen zeggen voldoende vertrouwen te hebben om aan de toekomst van de gemeente Stadskanaal te werken.

Beschadigd en verraden

'Schouders eronder en aan de slag voor Stadskanaal', zegt fractievoorzitter Gert-Jan Boels (CDA). Dat vindt raadslid Jur Mellies (Fractie Mellies) ook.

'Het is duidelijk dat de burgemeester zich beschadigd en verraden voelde. Zij was teleurgesteld en bang dat het vertrouwen weg zou zijn', zegt hij. 'We hebben haar laten weten dat dit niet het geval is. We zijn er dus uitgekomen met elkaar.'

Burgemeester Baukje Galama is gevraagd om een reactie, maar haar woordvoerder laat weten dat zij geen inhoudelijke reactie op de situatie zal geven.

Lees ook:

- Analyse: komt het nog goed tussen burgemeester Galama en de raad?

- Politiek Stadskanaal zwijgt over verzoening met Galama

- Functioneringsgesprek burgemeester Galama vanwege commotie uitgesteld

- Knoalster SP: Burgemeester Galama toonde gebrek aan respect