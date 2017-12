Telefoon drugsdealer stond roodgloeiend: 'Er werd 32 keer in een half uur gebeld'

Voor drugshandel, witwassen en verboden wapenbezit, heeft een 32-jarige man uit Assen twintig maanden cel tegen zich horen eisen door de officier van Justitie.

De man moet ook bijna 27.000 euro terugbetalen aan de staat, als het aan OM ligt.

Woning

De man werd op 24 mei 2014 in de Muurstraat in Groningen aangehouden. Hij stond op punt om aan te kloppen bij een woning waar harddrugsgebruikers woonden. De politie besloot de Assenaar te fouilleren. Hij had bolletjes cocaïne en heroïne op zak.

In de woning van de man in Assen vonden de agenten nog meer harddrugs. Ook lag daar ruim 5000 euro aan contant geld. De telefoon van de man, die in de kamer lag, ging voortdurend over. 'Er werd wel 32 keer binnen een half uur gebeld', schetste de officier.

Vergist

Drugsgebruikers die werden gehoord, wezen de Assenaar aan als hun dealer. Ook had hij op zijn bankrekeningen geldbedragen staan die niet passen bij iemand die geen inkomsten heeft.

'Ik werkte zwart', zei hij tegen de rechters. En hij werkte bij de Jumbo. Maar dat laatste was nagetrokken en bleek niet waar te zijn. 'Dan heb ik mij vergist', aldus de verdachte

Strafkorting

In de meterkast vonden de agenten een doorgeladen wapen. 'Ernstig', meende de officier, omdat in die woning ook een jong kind verbleef.

De zaak is sterk verouderd. Om die reden eiste de officier voor de man een strafkorting van twee maanden. 'Normaal zou ik 22 maanden eisen, maar het blijft nu bij 20 maanden', besluit de officier. De uitspraak is op 21 december.