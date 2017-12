Winkeliers Paddepoel ontevreden: 'We blijven bij ons standpunt: dicht op de zondag' (update)

Het compromis dat een einde moet maken aan de koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel in Stad krijgt niet bij alle ondernemers de handen op elkaar.

'Voor sommige winkeliers zal het een oplossing zijn, voor ons niet', zegt fietsenmaker Martin Haijkens van Paddepoel Fietsen.

Ontheffing

Kleine zelfstandige ondernemers in het winkelcentrum kunnen voortaan een ontheffing krijgen om op zondag dicht te mogen blijven, zo bleek woensdagavond.

'We hebben het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren (VvE) opgezegd en hoeven dus geen ontheffing', zegt Haijkens. 'We blijven gewoon bij ons standpunt. En dat is: dicht op de zondag.'

Voorwaarden

De VvE stelt wel een aantal voorwaarden aan de winkels die zo'n ontheffing willen. Ze moeten er wel klantvriendelijk uitzien, gesloten rolluiken mogen bijvoorbeeld niet. De ondernemer mag geen personeel in dienst hebben en winkeliers die op grond van godsdienstbezwaren een ontheffing krijgen, moeten ook echt het hele jaar op zondag dicht.

'We willen zelf beslissen'

Dat is tegen het zere been van Haijkens. 'Wij willen gewoon een dag vrij in de week. En we willen zelf beslissen of we op zondag open gaan of gesloten blijven. En ik ga geen ontheffing aanvragen en me er aan conformeren dat ik álle zondagen gesloten ben. Stel dat ik in de zomer een actie heb voor elektrische fietsen, dan wil ik gewoon op zondag open zijn.'

Onvrede blijft

René Bolhuis van Bloemen Mozaïek in Paddepoel 'blijft met ongelooflijk veel onvrede zitten'. Hij is blij dat hij als eenmanszaak een ontheffing krijgt, maar 'het is nog steeds een afhankelijkheidspositie. Ik blijf het arrogant vinden.'

Erik Jongholt van Sooloo Mannenmode is nog negatiever: 'We zijn geen centimeter opgeschoten. Het is van de regen in de drup.' Volgens Jongholt is het met de nieuwe regels alleen maar moeilijker om een ontheffing te krijgen.

Zelf heeft hij personeel, wat betekent dat een ontheffing per definitie niet mag. 'En de verhuurder kan een aanvraag van een winkelier ook nog tegenhouden. Franchise-ondenemers mogen niet dicht. Alle macht ligt bij de VvE.'

Wethouder

Wethouder Joost van Keulen noemt het ontheffingenbeleid een stap in de goede richting. Meer wil hij er niet over zeggen; hij wacht af hoe het zich verder ontwikkelt. Volgende week praat de gemeenteraad over de kwestie. Die is al tijden kritisch over de boetes die de VvE oplegt aan winkeliers. De raad wil dat de wethouder het conflict oplost.

Rechtszaak

Ondertussen loopt er ook nog een rechtszaak. De VvE eist 22.000 euro van Paddepoel Fietsen. Dit bedrag bestaat uit boetes die de winkel kreeg voor het niet opengaan op de donderdagavond en uit niet-betaalde contributie aan de VvE. De fietsenzaak zegde in mei 2016 het VvE-lidmaatschap op uit onvrede over de hele koopzondagendiscussie. De rechter doet over maximaal twee weken uitspraak.

