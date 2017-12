Glasvezel-voorzitter is opgelucht: 'Ik heb er nachten van wakker gelegen'

'Ik heb er nachten van wakker gelegen', zegt Ben Olde Agterhuis. Als voorzitter van de Stichting Snel Internet Westerwolde en Stadskanaal heeft hij de afgelopen maanden gestreden voor snel internet in de buitengebieden van de twee gemeenten.

Gisteren werd duidelijk dat de wens van Olde Agterhuis werkelijkheid wordt. En dat nadat de deadline voor het glasvezelproject al twee keer uitgesteld was.

'Een beetje schrapen'

Het was de laatste weken 'een beetje schrapen' volgens de voorzitter. 'Enorm veel vrijwilligers hebben zich op allerlei manieren ingezet. Er zijn inschrijfavonden geweest, we zijn langs de deuren gegaan en we hebben mensen opgebeld. Mede dankzij die inzet is het gelukt het benodigde aantal mensen over de streep te trekken.'

Goed voor iedereen in de regio

Volgens wethouder Seine Lok (CDA) van Vlagtwedde is de komst van het snelle internet goed nieuws voor iedereen in de regio. 'Boeren die hun informatie kwijt moeten aan de melkfabriek profiteren ervan. Maar ook kinderen die boeken moeten downloaden en ouderen die zorg op afstand krijgen, hebben er baat bij.'

Intussen is Ben Olde Agterhuis vooral gelukkig. 'Ik ben vooral blij voor de inwoners die zich hebben ingeschreven voor het internet. Die zijn in de toekomst goed voorzien van alle mogelijkheden die het internet biedt.'

Westerwolde en Stadskanaal lopen straks voorop

Olde Agterhuis realiseert zich dat Westerwolde en Stadskanaal niet meer achterlopen op de rest van de provincie, maar ineens vooraan lopen wat betreft de snelheid van het internet. 'Maar ik hoop van harte dat de rest van de provincie ons gaat volgen.'

Het snelle internet ligt er volgens Olde Agterhuis eind 2018. Mensen die in het buitengebied van Westerwolde en Stadskanaal wonen kunnen zich overigens nog zo'n tien dagen aanmelden voor het glasvezelproject, vertelt Olde Agterhuis.

Duurder uit

'Wie zich daarna nog wil laten aansluiten is veel duurder uit: minimaal 2.500 euro in plaats van de 1.815 euro die je nu zou betalen. En als je huis verder van de straat staat, kan het nog wel eens verder oplopen.'

