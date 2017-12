Vroeger deed bijna iedereen het: kerstkaarten versturen naar vrienden, familie, collega's en kennissen.

In de huidige tijd communiceren we op een andere manier: Facebook, Whatsapp, Instagram of de inmiddels ouderwetse e-mail. Kaarten en brieven via de post worden steeds minder verstuurd.

Of vormen de kerstkaarten daar een uitzondering op? Is het juist warm en gezellig om kerstkaarten te sturen?

Ons Lopend Vuur: Ik stuur ook dit jaar weer kerstkaarten:

