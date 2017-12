Maatregelen op komst tegen overlast seksbos

De overlast in het Emergobos door mannen die op zoek zijn naar seksuele contacten met andere mannen, wordt binnenkort aan banden gelegd. 'Eind januari zijn de eerste zaken gerealiseerd', zegt burgemeester Jaap Kuin van Pekela.

'We zouden een aantal parkeerplaatsen kunnen afsluiten en andere juist openen. Ook willen we handhavers van de gemeente Pekela bevoegdheden geven rond het Emergobos', stelt Kuin. 'En we gaan het stopverbod beter handhaven. Dat is een begin, er zullen meer maatregelen volgen. Daar gaan we samen naar kijken.'

Gesprek

Omwonenden trokken onlangs aan de bel over de homo-ontmoetingsplaats tussen Westerlee en Oude Pekela. Donderdagochtend was er op het gemeentehuis in Winschoten een gesprek tussen de betrokken partijen.

'Iedereen heeft zijn verhaal kunnen doen. Ik heb het gevoel dat we langzamerhand tot een oplossing komen', zegt Kuin. 'Er gebeuren nu dingen die voor de mensen die daar wonen niet prettig zijn. Maar de andere partij heeft kenbaar gemaakt dat dit soort plekken ook nodig zijn.'

'Pragmatische oplossing'

Die 'andere partij', werd aan tafel vertegenwoordigd door Anthony Mathijsen van Stichting Platform Keelbos. 'We vinden het spijtig dat de bewoners er last van hebben', zegt hij.

'Maar we vinden het ook belangrijk dat de herenontmoetingsplaats er blijft. Volgens mij is het bos groot genoeg voor alle bezoekersgroepen. Er is een pragmatische oplossing voor: twee parkeerplaatsen.'

