Groningers claimen minste schade bij de verzekering door ongelukken

Groningers claimen de minste schades door ongelukken in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

Per duizend huishoudens werden vorig jaar in onze provincie 57 schades geclaimd, op de voet gevolgd door Drenthe met 58 schades.

Het zijn cijfers die behoorlijk afsteken tegen de claims die inwoners van de zuidelijke provincies op hun verzekeraars hebben. Brabanders willen 101 schades per duizend huishoudens vergoed zien, de Zeeuwen 96 en Limburgers 88.

'Claimcultuur minder ontwikkeld'

Volgens Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars kloppen Groningers minder vaak bij hun verzekeraars aan omdat het in Groningen verkeersveiliger is en omdat de mentaliteit verschilt van die van de zuidelijke Nederlanders.

'De claimcultuur is in Groningen minder ontwikkeld, ze lossen het in veel gevallen zelf wel op', aldus Buis.

Buiten beeld

Overigens blijven veel verkeersschades buiten beeld van de verzekeraars. Wie bijvoorbeeld alleen WA verzekerd is en zelf schade veroorzaakt aan zijn voertuig, moet daar ook zelf voor opdraaien.



Waarschuwing

De verzekeraars waarschuwen voor de stijging van het aantal schades dat ze moeten betalen. In Groningen is die stijging met 12,6 procent zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. De stijging is juist in de zuidelijke provincies minder, maar die zaten dus al behoorlijk hoog.

De stijging van het aantal ongevallen leidt er overigens toe dat Nederland niet meer in de top-drie van meest verkeersveilige landen in Europa staat.