'Slim handeltje' zegt man uit Hoogezand, uitkeringsfraude zegt OM

Handel drijven terwijl je een uitkering hebt. Dit mag, wanneer je deze extra inkomsten opgeeft aan de uitkeringsinstantie. Een 33-jarige man uit Hoogezand deed dit niet.

Dan is er sprake van uitkeringsfraude, zei de officier. Hij eiste tegen de man een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

Marktplaats

De man handelde op Marktplaats in de periode van februari 2009 tot april 2017. Dit kwam aan het licht tijdens een onderzoek naar een vermeende autohandel door dezelfde Hoogezandster.

Het onderzoek naar de autohandel liep dood, wel stuitten de onderzoekers op 1500 advertenties op Marktplaats die door de 33-jarige man waren geplaatst.

Bijna een ton te veel

De zaak werd in 2016 overgedragen aan de Sociale Recherche. Die ontving in 2017 een anonieme melding dat de man uit Hoogezand ook in een avondwinkel werkte. Dit bleek te kloppen.

Ook kwam tijdens het onderzoek naar voren dat de man de inkomsten van zijn handel nooit opgaf. Omgerekend heeft de man bijna een ton te veel ontvangen aan uitkeringsinkomsten. Dit geld wordt via een betalingsregeling aan de gemeente terugbetaald.

'Slim handeltje'

De man zei tegen de politie dat hij een 'slim handeltje dreef'. Tegen de rechters was hij van geen kwaad bewust.

De man had geen strafblad. Om die reden eiste de officier geen cel, maar een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf. De rechtbank doet 21 december uitspraak.