Uitkijktoren De Onlanden in gebruik: 'Fantastisch! Wat een uitzicht!' (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Hij telt 127 treden en is 26 meter hoog: de splinternieuwe uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden, onder de rook van Groningen. Donderdag is hij in gebruik genomen. De Onlanden is een relatief nieuw natuurgebied, dat ook dient als waterberging. Eventueel overtollig water uit Drenthe kan hier worden opgevangen, zodat de inwoners van Groningen geen natte voeten krijgen

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

'Ongelooflijke uitgestrektheid' Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten is lyrisch over het uit staal en larikshout opgetrokken bouwwerk.

'Het mooie aan deze toren is dat je op drie verschillende niveaus om je heen kan kijken', zegt Zwiers. 'Het mooie aan deze toren is dat je op drie verschillende niveaus om je heen kan kijken', zegt Zwiers. 'Zo kan je op het eerste niveau de kruiden en het struikgewas goed zien, iets hoger de bomen in de omgeving en op het hoogste niveau ervaar je de ongelooflijke uitgestrektheid van het gebied. Je kan hier het Fochteloërveen zien, maar ook de politietoren in Assen en natuurlijk de skyline van Groningen.' Eerste bezoek Het eerste bezoek is van een echtpaar uit Hoogkerk: 'We hoorden het vanmorgen op de radio en wilden het met eigen ogen zien. Fantastisch! Wat een uitzicht!' Naam De uitkijktoren vlak bij Peize kostte 630.000 euro. Zwiers: 'Dat hele bedrag is door fondswerving bijeengebracht. Er zit geen geld in dat bestemd is voor de natuur'. 'Hierbij wil ik trouwens nog de hulp inroepen van het publiek', zegt hij. 'We zijn op zoek naar een passende naam voor de toren. Iedereen met een goed idee kan zich melden op de Facebookpagina.' Lees ook: - Bouw uitkijktoren De Onlanden is begonnen

