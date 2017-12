Duizenden insecten vieren de feestdagen met je mee

Haal je een echte kerstboom in huis? Dan neem je meteen een heel arsenaal insecten mee. Zij vieren de feestdagen gezellig mee in jouw woonkamer.

Hoeveel insecten je daadwerkelijk in huis haalt, is onduidelijk. Volgens Noors onderzoek zou het om maar liefst 25.000 stuks gaan. Te denken valt aan spinnetjes, bladluizen, wantsen en andere kleine insecten, zegt Cynthia Borras van Natuurmonumenten.

Belang bij de boom

'Het is ook wel logisch,' zegt Borras, 'als de boom van buiten komt, leven er insecten in'. Volgens bioloog Jan Doevendans blijven de beestjes netjes in de boom zitten. 'De beestjes hebben belang bij de boom en daarom zitten ze erin. Ze willen er helemaal niet uit kruipen.'

De beestjes kunnen geen kwaad voor mensen, zegt boswachter Borras. 'Maar voor de insecten is het wel erg. Het klimaat in onze huiskamers is te droog. Na een paar dagen sterven ze.'

Buiten laten staan

Borras bepleit de kerstbomen niet in huis te halen, maar buiten te versieren. 'We moeten goed voor de beestjes zorgen. Het aantal insecten is de afgelopen 30 jaar met 75 procent afgenomen.'

En of de insecten in kerstboom buiten last hebben van kerstverlichting? Borras lacht: 'Daar is geen onderzoek naar gedaan.'

Lees ook:

- Oh denneboom, wat zijn je beestjes wonderschoon