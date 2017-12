Huurders Uithuizen zien 'nul-op-de-meter' niet zitten

Bewoners van 78 huurwoningen van Plan Melkema in Uithuizen moeten niet kiezen voor nul-op-de-meter-woningen. Dat adviseert Dirk-Jan Heemstra van huurdersvereniging Oet en Thoes.

De woningen zijn afgelopen jaar geïnspecteerd door de Nationaal Coördinator Groningen en moeten mogelijk worden versterkt. In de oorspronkelijke planning stond ook dat ze zouden worden verduurzaamd.

Erg benauwd

Volgens Heemstra wordt mensen ten onrechte aangeraden te kiezen voor het nul-op-de-meter-concept, waarbij het huis wordt voorzien van zonnepanelen, isolatieglas en een warmtepompsysteem voor de verwarming.

'Ze zeggen dat mensen goedkoper uit zijn, maar dat is in de helft van de gevallen niet zo. Ook is het erg benauwd in nul-op-de-meter-huizen. De luchtvochtigheid is te laag. Het is echt niet fijn', zegt de secretaris.

Geen raam openzetten

Eén van de huurders van Plan Menkema is Gerrit Dekkema (75). Verschillende ramen in zijn huis zijn nu nog voorzien van enkel glas. 'Je stookt voor de buitenlucht, dat is zonde', zegt hij. Dekkema wacht al jaren op betere isolatie vanwege de vertraging van de versterkingsopgave.

Ook Dekkema wil geen nul-op-de-meter-woning: 'Als ik zie wat er links en rechts om ons heen gebeurt, kun je bijna zeggen dat het een ramp is. Je kunt geen raam openzetten.'

Geen gedwongen handtekening

Volgens de huurdersvereniging moeten huurders beter worden geïnformeerd over de consequenties. 'Wij willen dat mensen heel bewust keuzes kunnen maken, en niet gedwongen worden hun handtekening ergens onder te zetten.'

Volgens de Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) worden huurders wel degelijk goed geïnformeerd over de mogelijkheden. Het is daarnaast hoogst onzeker of de 78 huurwoningen van Plan Menkema wel voorzien worden van het nul-op-de-meter-principe. Er komt in ieder geval wel betere isolatie en zonnepanelen.

In april maakt de Nationaal Coördinator bekend wat er met de woningen gaat gebeuren.

