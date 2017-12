Tbs met voorwaarden voor betasten meisje (12) na 'heitje voor karweitje'

Een 45-jarige man uit Hoogezand heeft tbs met voorwaarden opgelegd gekregen, omdat hij een 12-jarig meisje betastte. Daarnaast moet hij een werkstraf van 180 uur uitvoeren.

De straf is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie. Tbs met voorwaarden is een lichtere vorm van tbs. Van gedwongen verpleging is geen sprake.

Voorarrest

De man kreeg ook 69 dagen cel opgelegd, maar die heeft hij in voorarrest uitgezeten. Het kind werd vorig jaar op 24 mei betast toen ze langs de deuren ging voor een 'heitje voor karweitje'.

Buurvrouw

Bij de man mocht ze stofzuigen en afwassen. Toen werd ze betast. Het kind vertelde het later aan zijn buurvrouw. Die belde op haar beurt de politie. Op de computer van de man stond enkele afbeeldingen met verboden dieren- en kinderporno.

Voorwaarden

De rechters vinden dat de man niet meer op plaatsen mag komen die bestemd zijn voor kinderen, zoals speelplaatsen. Ook moet de man controles op zijn computer toelaten. En mag hij geen foto's maken van kinderen.

Aan het slachtoffer moet de man een schadevergoeding van 500 euro betalen.

